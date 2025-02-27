Microsoft выпустила приложение Copilot для macOS

Приложения для iOS и iPadOS компания представила в конце 2023 года.Компания рассказала о запуске приложения в X. Для приложения нужна macOS 14.0 или более поздняя версия и устройство с чипом Apple M1 и новее.Microsoft представила чат-бота Bing Chat и выпустила Microsoft 365 Copilot для работы с офисными приложениями в 2023 году. После Bing Chat переименовали в Copilot.В том же году компания выпустила приложения Copilot для Android, iOS и iPadOS.В декабре 2024 года Microsoft начала тестировать функцию Copilot Vision, которая позволяет Copilot просматривать посещаемые пользователем сайты и отвечать на вопросы об их содержимом. В январе 2025-го — добавила план Microsoft 365 Copilot Chat с ИИ-агентами.Источник: аккаунт в X главы Microsoft AI Мустафы Сулеймана#новости #microsoft