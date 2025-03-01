OpenAI планирует добавить видеогенератор Sora в ChatGPT

Это может привлечь новых пользователей к чат-боту и повысить спрос на ChatGPT Plus и Pro, считают в компании.Ведущий менеджер по продукту Sora Рохан Сахай сообщил, что OpenAI уже работает над интеграцией, но сроки не назвал, пишет TecChrunch.Компания запустила Sora в конце 2024 года как отдельный сервис, чтобы не усложнять интерфейс ChatGPT. Версия внутри чат-бота, вероятно, предложит меньше функций, чем веб-приложение Sora, отметил Сахай.Unsplash28 февраля 2025 года компания открыла доступ к Sora подписчикам ChatGPT Plus и Pro в странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии. Кинорежиссёр и независимый депутат Великобритании Бибан Кидрон назвала это «ещё одним поводом для срочной дискуссии об авторских правах» — «модель не существовала бы без данных для обучения».#новости #sora #openai