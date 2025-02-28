«Повод для срочной дискуссии об авторских правах»: Sora от OpenAI стала доступна в ЕС и Великобритании

Британское правительство хочет разрешить обучать нейросети на авторских материалах, против чего выступают режиссёры, музыканты и писатели.«Sora прибыла в ЕС и Великобританию». Источник: OpenAIOpenAI открыла доступ к модели создания видео Sora подписчикам ChatGPT Plus и Pro в странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии.Генератор представили 9 декабря 2024 года. Как и функция «расширенного» голосового режима в ChatGPT, он сначала не был доступен в ЕС из-за «дополнительных внешних проверок на соответствие местным требованиям».Бибан Кидрон, кинорежиссёр и независимый депутат Великобритании, назвала это «ещё одним поводом для срочной дискуссии об авторских правах» — «модель не существовала бы без данных для обучения».Ролик-имитация рекламы Chanel, созданный пользователем с помощью Sora. Источник: Junie LauВ декабре 2024 года правительство Великобритании предложило разрешить использовать защищенные авторским правом работы художников и музыкантов для обучения ИИ, но с требованием обеспечить прозрачность используемых данных.В январе 2025 года один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни и певец Элтон Джон призвали британское правительство отказаться от поправок в закон. В феврале более 2000 деятелей искусства подписали письмо к правительству с той же просьбой, а тысяча музыкантов записала «молчаливый» альбом в знак протеста.Закон ЕС об искусственном интеллекте, вступивший в силу в феврале 2025 года, также критиковали: 15 культурных организаций направили письмо в Еврокомиссию, а автор закона об авторском праве ЕС призвал защитить писателей, музыкантов и творческих людей, которых «безответственный правовой пробел» в законе об ИИ «поставил в уязвимое положение».На фоне выхода Sora в 2024 году шоумен и актёр Тайлер Перри, сыгравший в фильме «Исчезнувшая», приостановил расширение своей киностудии в Атланте стоимостью $800 млн. Он заявил, что «многие рабочие места» в киноиндустрии исчезнут из-за искусственного интеллекта.#новости #openai #sora