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Ася Карпова
AI

Amazon планирует выпустить «гибридную рассуждающую» ИИ-модель семейства Nova — Business Insider

Разработчики предполагают, что она сможет включать метод рассуждений для сложных задач и выключать для простых.

  • О том, что компания разрабатывает модель искусственного интеллекта с «расширенными возможностями рассуждений» Business Insider сообщил неназванный участник проекта.
  • Разработчики хотят создать «гибридную архитектуру мышления» — на простые вопросы модель сможет отвечать быстро, а перед выполнением сложных задач вроде написания кода включит режим «рассуждений». Модель планируют сделать более «экономичной» — чтобы расход токенов был меньше, а стоимость работы через API «ниже, чем у конкурентов».
  • Нейросеть планируют выпустить в июне 2025-го. Она войдёт в семейство моделей Nova, которые Amazon представила на конференции разработчиков re:Invent в декабре 2024 года.
Кадр с презентации компании на конференции re:Invent в декабре 2024 года. Источник: Amazon
Кадр с презентации компании на конференции re:Invent в декабре 2024 года. Источник: Amazon
  • Свою «гибридную» модель Claude 3.7 Sonnet уже выпустила компания Anthropic. Пользователь сам может выбирать обычный режим или метод рассуждений для ответа на запрос.
  • 12 февраля 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания сделает GPT-5 «гибридной» моделью, в неё интегрируют рассуждающую o3. Точные сроки выхода новой версии он не назвал.

#новости #amazon #ии

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