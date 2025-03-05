Amazon планирует выпустить «гибридную рассуждающую» ИИ-модель семейства Nova — Business Insider

Разработчики предполагают, что она сможет включать метод рассуждений для сложных задач и выключать для простых. О том, что компания разрабатывает модель искусственного интеллекта с «расширенными возможностями рассуждений» Business Insider сообщил неназванный участник проекта.Разработчики хотят создать «гибридную архитектуру мышления» — на простые вопросы модель сможет отвечать быстро, а перед выполнением сложных задач вроде написания кода включит режим «рассуждений». Модель планируют сделать более «экономичной» — чтобы расход токенов был меньше, а стоимость работы через API «ниже, чем у конкурентов».Нейросеть планируют выпустить в июне 2025-го. Она войдёт в семейство моделей Nova, которые Amazon представила на конференции разработчиков re:Invent в декабре 2024 года.Кадр с презентации компании на конференции re:Invent в декабре 2024 года. Источник: AmazonСвою «гибридную» модель Claude 3.7 Sonnet уже выпустила компания Anthropic. Пользователь сам может выбирать обычный режим или метод рассуждений для ответа на запрос.12 февраля 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания сделает GPT-5 «гибридной» моделью, в неё интегрируют рассуждающую o3. Точные сроки выхода новой версии он не назвал.#новости #amazon #ии