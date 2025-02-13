Модель выйдет в течение нескольких месяцев.Компания объединит рассуждающие модели серии o и GPT — они будут понимать, когда стоит включить метод рассуждений, а когда долго думать над задачей не нужно, рассказал глава OpenAI Сэм Альтман.OpenAI откажется от выпуска полной версии модели o3, которая должна была выйти после o3-mini. Следующей выпустят GPT-4.5 —модель без функции рассуждений, известную под кодовым названием Orion.В течение нескольких месяцев выйдет GPT-5, которая объединит рассуждающую o3 и «множество» других технологий. У бесплатных пользователей будет неограниченный доступ к GPT-5 на «стандартном уровне интеллекта». У подписчиков Plus и Pro — более продвинутые версии моделей, а также голосовой ввод, canvas, поиск по интернету и функция Deep research.Комментарий под официальным постом Сэма Альтмана. Источник: dhtiknaТакже в моделях OpenAI может быть меньше цензуры, обратило внимание The Verge. В обновлённой версии спецификации модели говорится: «ни одна идея не запрещена для обсуждения, если модель не причиняет значительного вреда пользователю».Ася КарповаChatGPT03.12.2024«Кто такой Дэвид Майер?»: пользователи составили список имён, о которых ChatGPT не может рассказывать Они пытались обмануть чат-бота, меняя имя на «Тот, кого нельзя называть» и предлагая ему деньги, чтобы добиться ответа. Получалось не всегда.#новости #openai
Неплохо) Это значит, что ИИ станет еще умнее и сможет решать более сложные задачи
ИИ перелогинься!))
А ты станешь глупее и не сможешь решать более сложные задачи.
"в моделях OpenAI может быть меньше цензуры"
Ну ага, так мы тебе и поверили, петушок.
а когда долго думать над задачей не нужноПовторение штатного режима «эффективных» менеджеров.
о3mini уже .болван от рождения, она ничего не знает, и цензура у неё как в тюрьме.
Многие модели с HF её легко заменят. OpenAI это мыльный пузырь.
и цензура у нее как тюрьменародов?