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Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI решила не выпускать «рассуждающую» модель o3, её интегрируют в GPT-5

Модель выйдет в течение нескольких месяцев.

  • Компания объединит рассуждающие модели серии o и GPT — они будут понимать, когда стоит включить метод рассуждений, а когда долго думать над задачей не нужно, рассказал глава OpenAI Сэм Альтман.
  • OpenAI откажется от выпуска полной версии модели o3, которая должна была выйти после o3-mini. Следующей выпустят GPT-4.5 —модель без функции рассуждений, известную под кодовым названием Orion.
  • В течение нескольких месяцев выйдет GPT-5, которая объединит рассуждающую o3 и «множество» других технологий. У бесплатных пользователей будет неограниченный доступ к GPT-5 на «стандартном уровне интеллекта». У подписчиков Plus и Pro — более продвинутые версии моделей, а также голосовой ввод, canvas, поиск по интернету и функция Deep research.
Комментарий под официальным постом Сэма Альтмана. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fdhtikna%2Fstatus%2F1889761662154027316&postId=1809682" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">dhtikna</a>
Комментарий под официальным постом Сэма Альтмана. Источник: dhtikna
  • Также в моделях OpenAI может быть меньше цензуры, обратило внимание The Verge. В обновлённой версии спецификации модели говорится: «ни одна идея не запрещена для обсуждения, если модель не причиняет значительного вреда пользователю».
Ася Карпова
ChatGPT
«Кто такой Дэвид Майер?»: пользователи составили список имён, о которых ChatGPT не может рассказывать

Они пытались обмануть чат-бота, меняя имя на «Тот, кого нельзя называть» и предлагая ему деньги, чтобы добиться ответа. Получалось не всегда.

Источник: <a href="https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1h4rupe/je_mappelle_david/?utm_source=share&amp;utm_medium=ios_app&amp;utm_name=iossmf" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Techwrek12</a>

#новости #openai

6
1
15 комментариев
Юрий Молькин

Неплохо) Это значит, что ИИ станет еще умнее и сможет решать более сложные задачи

2
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Unknown

ИИ перелогинься!))

2
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Big Lebovvski (Владислав)

А ты станешь глупее и не сможешь решать более сложные задачи.

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Слегка Придурковатый

"в моделях OpenAI может быть меньше цензуры"

Ну ага, так мы тебе и поверили, петушок.

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1
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Вадим Д.

а когда долго думать над задачей не нужноПовторение штатного режима «эффективных» менеджеров.

1
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Фильморус

о3mini уже .болван от рождения, она ничего не знает, и цензура у неё как в тюрьме.
Многие модели с HF её легко заменят. OpenAI это мыльный пузырь.

1
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Случай

и цензура у нее как тюрьменародов?

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