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Ася Карпова
AI

В соцсетях протестировали функцию «оживления» картинок в бесплатном видеогенераторе Hunyuan от Tencent

Результаты также сравнили с моделью Wan 2.1 от Alibaba — они устроили не всех.

  • Компания Tencent добавила в бесплатный видеогенератор Hunyuan с открытым исходным кодом режим создания видео длиной до пяти секунд из изображений. Нейросеть также может добавлять в ролики звук.
Анимированный кадр из сериала «Во все тяжкие». Генерация Hunyuan. Источник: el.cine 
Во время анимации Hunyuan сделал героине руки с четырьмя пальцами. Источник: Photogenic Weekend 
Пример, как Hunyuan генерирует эмоции при анимации. Источник: el.cine 
  • В соцсетях её результаты сравнили с новой моделью Wan 2.1, которую компания Alibaba выпустила 26 февраля 2025 года. В некоторых примерах Wan справилась «лучше».
Hunyuan не смог сохранить лица с фотографии при анимации. Источник: Datou
Источник: Telegram-канал «Метаверсище и ИИще»

Генерация Hunyuan

Нейросеть не стала добавлять движения роботу, а «оживила» только рыбку. Источник: Datou

Генерация Wan 2.1

В видео рыбка «выплыла» за пределы аквариума, но робот тоже начал двигаться. Источник: Datou

Генерация Hunyuan

Нейросеть не смогла сделать так, чтобы девушка на картинке заплакала.  Источник: Maoku

Генерация Wan 2.1

Wan выполнила запрос. Источник: Maoku
  • Код Hunyuan для установки локально выложили на GitHub, веса есть на HuggingFace.
  • Китайская компания Tencent представила генератор видео 4 декабря 2024 года. По словам компании, он «превосходит» модели Runway Gen-3 и Luma 1.6. Им можно воспользоваться в ИИ-сервисах Mage и Krea. Также модель есть на сайте компании, для доступа нужен китайский номер телефона.

#новости #ии

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