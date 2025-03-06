В соцсетях протестировали функцию «оживления» картинок в бесплатном видеогенераторе Hunyuan от Tencent

Результаты также сравнили с моделью Wan 2.1 от Alibaba — они устроили не всех.Компания Tencent добавила в бесплатный видеогенератор Hunyuan с открытым исходным кодом режим создания видео длиной до пяти секунд из изображений. Нейросеть также может добавлять в ролики звук.Анимированный кадр из сериала «Во все тяжкие». Генерация Hunyuan. Источник: el.cine Во время анимации Hunyuan сделал героине руки с четырьмя пальцами. Источник: Photogenic Weekend Пример, как Hunyuan генерирует эмоции при анимации. Источник: el.cine В соцсетях её результаты сравнили с новой моделью Wan 2.1, которую компания Alibaba выпустила 26 февраля 2025 года. В некоторых примерах Wan справилась «лучше».Hunyuan не смог сохранить лица с фотографии при анимации. Источник: DatouИсточник: Telegram-канал «Метаверсище и ИИще»Генерация HunyuanНейросеть не стала добавлять движения роботу, а «оживила» только рыбку. Источник: DatouГенерация Wan 2.1В видео рыбка «выплыла» за пределы аквариума, но робот тоже начал двигаться. Источник: DatouГенерация HunyuanНейросеть не смогла сделать так, чтобы девушка на картинке заплакала. Источник: MaokuГенерация Wan 2.1Wan выполнила запрос. Источник: MaokuКод Hunyuan для установки локально выложили на GitHub, веса есть на HuggingFace.Китайская компания Tencent представила генератор видео 4 декабря 2024 года. По словам компании, он «превосходит» модели Runway Gen-3 и Luma 1.6. Им можно воспользоваться в ИИ-сервисах Mage и Krea. Также модель есть на сайте компании, для доступа нужен китайский номер телефона.#новости #ии