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Таня Боброва
AI

Anthropic добавила поиск по интернету в чат-бота Claude

Пока для платных пользователей в США.

  • Опция уже доступна в превью-версии владельцам подписки в США. Для бесплатных пользователей и других стран её откроют в «ближайшее время», сообщила компания.
  • Включить веб-поиск можно в настройках профиля. Функция работает с последней моделью компании — Claude 3.7 Sonnet.
  • Когда Claude включает информацию из интернета в свои ответы, он даёт прямые ссылки на релевантные источники в формате «разговора», чтобы пользователь мог проверить их, отметили в компании. Опция позволит боту предоставлять более актуальную информацию.
Источник: Anthropic

#новости #claude #anthropic

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