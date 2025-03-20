Anthropic добавила поиск по интернету в чат-бота Claude

Пока для платных пользователей в США.Опция уже доступна в превью-версии владельцам подписки в США. Для бесплатных пользователей и других стран её откроют в «ближайшее время», сообщила компания.Включить веб-поиск можно в настройках профиля. Функция работает с последней моделью компании — Claude 3.7 Sonnet.Когда Claude включает информацию из интернета в свои ответы, он даёт прямые ссылки на релевантные источники в формате «разговора», чтобы пользователь мог проверить их, отметили в компании. Опция позволит боту предоставлять более актуальную информацию.Источник: Anthropic #новости #claude #anthropic