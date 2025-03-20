OpenAI открыла доступ к модели o1-pro для работы через API

1 млн входных токенов стоит $150.o1-pro использует больше вычислительных ресурсов, чем o1, и даёт «стабильно более качественные ответы», заявляет компания.Модель доступна только «избранным разработчикам», которые потратили не менее $5 (414 рублей по курсу ЦБ на 20 марта 2025 года) на API от OpenAI, пишет TechCrunch.Работа с o1-pro стоит $150 (12 тысяч рублей) за 1 млн токенов для запроса — около 750 тысяч английских слов — и $600 (49 тысяч рублей) за 1 млн токенов, генерируемых моделью для ответа. Длина контекстного окна — 200 тысяч токенов.Это самая дорогая модель компании. Для сравнения: базовая o1 стоит $15 (1242 рубля) за 1 млн входящих токенов, o3-mini — $1,1 (91 рубль), а GPT-4.5 без функции рассуждений — $75 (6213 рубля).При этом внутренние тесты компании показывают, что o1-pro не на много превосходит o1 в программировании.Источник: OpenAI OpenAI выпустила продвинутую версию модели рассуждений o1 в начале декабря 2024 года. Она доступна пользователям с подпиской Pro за $200 в месяц без ограничений на число запросов.В соцсетях раскритиковали высокую стоимость модели. Источник: Ashutosh Shrivastava#новости #openai