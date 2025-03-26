Лейблы не смогли доказать, что действия ИИ-компании нанесли им ущерб.Concord Records, ABKCO Music & Records и Universal Music подали в суд на Anthropic в октябре 2023 года. Они заявили, что компания использует защищённые авторским правом материалы для обучения ИИ. В результате чат-бот Claude выдаёт почти идентичные копии текстов песен на запросы пользователей.По словам истцов, Anthropic нарушила авторские права на тексты как минимум 500 песен. Они потребовали предварительного судебного запрета — чтобы компания не смогла использовать произведения для обучения ИИ.Но 25 марта 2025 года суд в Калифорнии отклонил ходатайство. Звукозаписывающие компании не смогли показать, каким образом использование материалов нанесло репутационный или рыночный ущерб, пишет The Wall Street Journal.В Anthropic заявили, что приветствуют решение суда. Представитель истцов — что несмотря на него, компании «уверены в своём иске».В начале 2025 года Anthropic уже договорилась с лейблами для урегулирования части иска: в частности, по соглашению Claude не будет показывать пользователям тексты песен, принадлежащих издателям, или создавать новые на основе защищённых авторским правом материалов.#новости #anthropic