Нейросеть в поисковике Google научилась распознавать изображения и отвечать на вопросы о них

Например, может узнать книги на полке и предложить похожие.AI Mode на базе Gemini 2.0, который компания запустила в тестовом режиме в марте 2025 года для подписчиков, получил функции визуального поиска от Lens, рассказала Google.Пользователь может сфотографировать предмет или загрузить фотографию, а затем спросить о деталях на картинке. ИИ даст развёрнутый ответ со ссылками. Функция работает в приложении.В примере ИИ идентифицировал книги на полке и предложил по запросу пользователя похожие книги с высоким рейтингом, разбив их по категориям и указав ссылки. Источник: GoogleAI Mode в поисковике — это ответ Google на Perplexity и режим интернет-поиска в ChatGPT, отмечает The Verge. Он «расширяет» возможности AI Overviews — кратких сводок со ссылками на источники.Таня БоброваМнения30 мар«Реклама и SEO-мусор испортили поисковики, теперь ChatGPT, Perplexity, Claude и даже собственный ИИ Google ищут информацию лучше» Но «классический поиск» всё ещё может быть хорош — например, если нужно найти конкретную страницу, считает старший обозреватель The Wall Street Journal Джоанна Стёрн.#новости