«Сбер» открыл доступ к GigaChat 2.0 всем пользователям

Компания представила обновлённую версию нейросети в марте 2025 года, доступ сначала был у бизнес-пользователей.Обновлённый помощник GigaChat доступен на сайте, в Telegram-боте и мессенджере Max — «аналоге WeChat» от VK, рассказали в «Сбере». «Умные» колонки Sber тоже получили поддержку GigaChat 2.0.Нейросеть GigaChat 2.0, которую «Сбер» представил в марте 2025 года, умеет распознавать голосовые сообщения и аудиофайлы (длительностью до 60 минут и размером до 30 МБ), «глубже анализировать» запросы, работать с «актуальными данными из интернета» и несколькими текстовыми файлами в одном диалоге (в чат можно загрузить документ до 200 страниц текста А4).Также GigaChat 2.0 может обрабатывать видео и другие материалы по ссылке — например, можно спросить «О чём видео?» и приложить ссылку. Максимальная длительность трека при генерации музыки и песен по текстовому запросу достигает теперь трёх минут, сама генерация занимает около минуты.Пользователям доступны GigaChat 2 Pro и GigaChat 2 Max. Первая подойдёт «для быстрого и качественного решения повседневных задач, от получения ответов на различные вопросы до создания и редактирования текстов». Вторая — «самая продвинутая» модель компании для решения «сложных и профессиональных задач».#новости #сбер #gigachat