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Ася Карпова
AI

Nvidia частично перенесёт производство ИИ-чипов в США — компания вложит $500 млрд за четыре года

Она уже начала строительство заводов совместно с тайваньскими партнёрами.

  • Nvidia планирует в ближайшие четыре года построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта, вложив до $500 млрд. Компания уже арендовала 100 тысяч м² для строительства предприятий.
  • ИИ-чипы Nvidia Blackwell начали производить в Аризоне. В Техасе компания строит два завода совместно с тайваньскими компаниями Foxconn и Wistron. Там в ближайшие 12-15 месяцев планируют развернуть производство суперкомпьютеров линейки DGX.
  • Чипы Blackwell от Nvidia, которые представили 18 марта 2025 года, до сих пор производились на предприятиях TSMC на Тайване.
  • 9 апреля 2025 года издание NPR сообщило со ссылкой на источники, что глава Nvidia Дженсен Хуанг мог «заключить сделку с администрацией Трампа». В индустрии ожидали, что президент США введёт ограничения на экспорт «самых мощных» ИИ-чипов Nvidia H20. Чтобы избежать их, Хуанг пообещал инвестировать в американскую инфраструктуру для ИИ во время ужина на личном курорте Трампа Мар-а-Лаго, рассказали журналисты.
Артур Томилко
Apple
Bloomberg: Apple не сможет перенести производство iPhone из Китая в США — для этого нет поставщиков, мощностей и рабочей силы

Вместо этого компания сосредоточится на развитии заводов в Индии.

Глава Apple Тим Кук на инаугурации Дональда Трампа. Фото Bloomberg 

#новости #nvidia

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