Nvidia частично перенесёт производство ИИ-чипов в США — компания вложит $500 млрд за четыре года

Она уже начала строительство заводов совместно с тайваньскими партнёрами. Nvidia планирует в ближайшие четыре года построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта, вложив до $500 млрд. Компания уже арендовала 100 тысяч м² для строительства предприятий.ИИ-чипы Nvidia Blackwell начали производить в Аризоне. В Техасе компания строит два завода совместно с тайваньскими компаниями Foxconn и Wistron. Там в ближайшие 12-15 месяцев планируют развернуть производство суперкомпьютеров линейки DGX.Чипы Blackwell от Nvidia, которые представили 18 марта 2025 года, до сих пор производились на предприятиях TSMC на Тайване.9 апреля 2025 года издание NPR сообщило со ссылкой на источники, что глава Nvidia Дженсен Хуанг мог «заключить сделку с администрацией Трампа». В индустрии ожидали, что президент США введёт ограничения на экспорт «самых мощных» ИИ-чипов Nvidia H20. Чтобы избежать их, Хуанг пообещал инвестировать в американскую инфраструктуру для ИИ во время ужина на личном курорте Трампа Мар-а-Лаго, рассказали журналисты.Артур ТомилкоApple11 апрBloomberg: Apple не сможет перенести производство iPhone из Китая в США — для этого нет поставщиков, мощностей и рабочей силы Вместо этого компания сосредоточится на развитии заводов в Индии. #новости #nvidia