Доступны только через API.OpenAI представила GPT-4.1, GPT-4.1 mini и GPT-4.1 nano. Компания заявила, что они превосходят GPT‑4o и GPT‑4o mini и особенно хорошо справляются с написанием кода и следованием инструкциям.Все три модели поддерживают контекстное окно до 1 млн токенов по сравнению с 128 тысячами токенов для моделей GPT‑4o. В OpenAI отметили, что модели хорошо ориентируются в контекстном окне независимо от его длины.GPT‑4.1 nano при этом — «самая быстрая и дешёвая» модель OpenAI, говорят в компании.Знания ограничены периодом до 1 июня 2024 года.Цены: GPT-4.1 — $2 за 1 млн входящих токенов и $8 за 1 млн исходящих; GPT-4.1 mini — $0,40 и $1,6 соответственно; GPT-4.1 nano — $0,10 и $0,40 соответственно. Поддержку GPT‑4.5 Preview в API отключат к 14 июля 2025 года.#новости #openai