Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Карьера
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

OpenAI занялась разработкой соцсети в стиле X — The Verge

Проект находится на ранней стадии, говорят источники.

  • Однако уже есть прототип для внутреннего использования, который ориентирован на генерацию изображений в ChatGPT и включает ленту, рассказали источники The Verge. По их словам, гендиректор OpenAI Сэм Альтман собирает обратную связь о проекте.
  • Пока неясно, планирует ли OpenAI выпустить сервис в виде отдельного приложения или интегрировать его с ChatGPT, как и то, появится ли вообще соцсеть для пользователей. Представитель компании не ответил на запрос.
  • По данным издания, одна из идей компании — помочь пользователям делиться хорошим контентом. Один из собеседников отметил, что «все позавидовали» интеграции чат-бота Grok с X Илона Маска.
  • Подобное приложение также позволит OpenAI получить собственные уникальные данные для обучения моделей, отмечает The Verge. Например, Grok и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) уже используют пользовательские данные.
Ася Карпова
ChatGPT
«День в стиле Ghibli»: в соцсетях превращают мемы, фотографии политиков и фильмы в аниме

Способность воссоздавать стиль Хаяо Миядзаки заметили у нового генератора картинок в ChatGPT.

Источник: Telegram-канал «Ты в тренде или уходи»
Источник: Telegram-канал «кабачковая икра по акции»
Источник: Telegram-канал Григория Баженова
Источник: Selfsame

#новости #openai #chatgpt

4
2
17 комментариев