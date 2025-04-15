OpenAI занялась разработкой соцсети в стиле X — The Verge

Проект находится на ранней стадии, говорят источники.Однако уже есть прототип для внутреннего использования, который ориентирован на генерацию изображений в ChatGPT и включает ленту, рассказали источники The Verge. По их словам, гендиректор OpenAI Сэм Альтман собирает обратную связь о проекте.Пока неясно, планирует ли OpenAI выпустить сервис в виде отдельного приложения или интегрировать его с ChatGPT, как и то, появится ли вообще соцсеть для пользователей. Представитель компании не ответил на запрос.По данным издания, одна из идей компании — помочь пользователям делиться хорошим контентом. Один из собеседников отметил, что «все позавидовали» интеграции чат-бота Grok с X Илона Маска.Подобное приложение также позволит OpenAI получить собственные уникальные данные для обучения моделей, отмечает The Verge. Например, Grok и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) уже используют пользовательские данные.Ася КарповаChatGPT27 мар«День в стиле Ghibli»: в соцсетях превращают мемы, фотографии политиков и фильмы в аниме Способность воссоздавать стиль Хаяо Миядзаки заметили у нового генератора картинок в ChatGPT.#новости #openai #chatgpt