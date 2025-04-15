Google открыла модель для создания видео Veo 2 для подписчиков Gemini

И добавила функцию анимирования картинок в экспериментальный сервис Whisk.Подписчики Gemini Advanced теперь могут создавать видео по текстовому описанию с помощью модели Veo 2, рассказала компания. Она доступна в списке моделей в Gemini.Пользователи могут создавать восьмисекундные видео с разрешением 720p. Модель создаст файл MP4. Есть месячный лимит на создание роликов, какой — компания не уточнила, но указала, что заранее предупредит пользователей при приближении к нему.С помощью кнопки «Поделиться» можно загрузить видео, например в TikTok или YouTube Shorts.Google представила Veo 2 для создания видео с разрешением до 4K и длиной несколько минут в декабре 2024 года. Записаться в лист ожидания и попробовать модель можно было в VideoFX в Google Labs. В феврале 2025-го компания добавила генерацию видео для Shorts с помощью Veo 2.Источник: GoogleВ декабре 2024-го Google Labs начала тестировать Whisk — экспериментальный сервис для генерации изображений по трём референсам. Теперь, рассказали в компании, пользователи смогут анимировать картинки в восьмисекундные видеоролики с помощью Veo 2. Сервис доступен подписчикам Google One AI Premium.Источник: Google#новости #google