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Таня Боброва
AI

Anthropic представила бета-версию «исследований» и добавила интеграцию с Google Workspace

Функции ограниченно доступны платным пользователям.

Источник: Anthropic
Источник: Anthropic
  • Anthropic добавила инструмент Research в чат-бота Claude, который подходит для «исследовательских задач». Функция доступна в ранней бета-версии для пользователей подписок Max, Team и Enterprise в США, Японии и Бразилии.
  • Также Claude получил интеграцию с почтой Gmail, «Календарём» и «Документами». Бот сможет находить информацию в переписке, просматривать документы и календарь.
  • Например, его можно попросить собрать вместе заметки о встречах за неделю, задачи из писем и найти подходящие документы для контекста. Claude покажет информацию со ссылками на источники.
  • Интеграция с Google Workspace также работает в бета-версии, доступна всем платным пользователям. В подписках Team и Enterprise администраторы должны включить опцию на уровне домена.
Claude может проводить исследования, опираясь как на данные из интернета, так и данные пользователя. Источник: Anthropic

#новости #anthropic

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