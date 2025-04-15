Anthropic представила бета-версию «исследований» и добавила интеграцию с Google Workspace

Функции ограниченно доступны платным пользователям.Источник: Anthropic Anthropic добавила инструмент Research в чат-бота Claude, который подходит для «исследовательских задач». Функция доступна в ранней бета-версии для пользователей подписок Max, Team и Enterprise в США, Японии и Бразилии.Также Claude получил интеграцию с почтой Gmail, «Календарём» и «Документами». Бот сможет находить информацию в переписке, просматривать документы и календарь.Например, его можно попросить собрать вместе заметки о встречах за неделю, задачи из писем и найти подходящие документы для контекста. Claude покажет информацию со ссылками на источники.Интеграция с Google Workspace также работает в бета-версии, доступна всем платным пользователям. В подписках Team и Enterprise администраторы должны включить опцию на уровне домена.Claude может проводить исследования, опираясь как на данные из интернета, так и данные пользователя. Источник: Anthropic#новости #anthropic