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Таня Боброва
AI

Anthropic представила подписку Max по цене $100 и $200 в месяц

Для тех, кто регулярно пользуется чат-ботом Claude.

  • Пользователи Max получат расширенные лимиты и приоритетный доступ к новым функциям и моделям, сообщила Anthropic.
  • Есть две версии подписки: за $100 в месяц, которая даёт в пять раз больше «лимитов использования», чем в Pro, и за $200 в месяц — в 20 раз больше. По курсу ЦБ на 9 апреля 2025 года это 8546 рублей и около 17 тысяч рублей соответственно.
  • В разговоре с Engadget компания указала, что запустила подписку Max в ответ на популярность Claude 3.7 Sonnet — «гибридной» модели с возможностью рассуждений, которую представили в феврале 2025 года.
  • Кроме Max компания также предлагает бесплатную версию и подписку Pro за $20 в месяц при ежемесячной оплате.
Источник: Anthropic
Источник: Anthropic

#новости #claude #anthropic

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