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Таня Боброва
AI

Duolingo объявила о запуске 148 языковых курсов, созданных с помощью ИИ

Раньше на это потребовались бы «годы», а теперь — несколько месяцев, говорят в компании.

  • Duolingo объявила о запуске 148 курсов — по словам компании, это более чем вдвое превышает количество тех, что уже есть.
  • Благодаря запуску семь самых популярных языков сервиса, помимо английского, — испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский и мандаринский китайский, — станут доступны для всех 28 поддерживаемых языков пользовательского интерфейса.
  • Курсы в первую очередь предназначены для начального уровня изучения языка (А1-А2) и включают в том числе Stories и уроки-подкасты DuoRadio.
  • По словам гендиректора Duolingo Луиса Фон Ана, разработка первых 100 курсов заняла около 12 лет. Теперь же, благодаря генеративному ИИ и другим инструментам, «примерно за год» компания может запустить почти 150 курсов.
  • В конце апреля 2025 года Луис Фон Ан сообщил сотрудникам, что Duolingo постепенно откажется от подрядчиков, чью работу можно делегировать нейросетям. Навыки работы с ИИ будут учитывать как при найме новых сотрудников, так и при оценке действующих. А создать новую штатную единицу разрешат только в том случае, если процесс нельзя автоматизировать.
Источник: Evan Robinson-Johnson / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.post-gazette.com%2Fbusiness%2Ftech-news%2F2025%2F02%2F12%2Fduolingo-owl-duo%2Fstories%2F202502120066&postId=1956149" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Post-Gazette </a>
Источник: Evan Robinson-Johnson / Post-Gazette

#новости #duolingo

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