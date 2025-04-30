Duolingo объявила о запуске 148 языковых курсов, созданных с помощью ИИ

Раньше на это потребовались бы «годы», а теперь — несколько месяцев, говорят в компании.Duolingo объявила о запуске 148 курсов — по словам компании, это более чем вдвое превышает количество тех, что уже есть.Благодаря запуску семь самых популярных языков сервиса, помимо английского, — испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский и мандаринский китайский, — станут доступны для всех 28 поддерживаемых языков пользовательского интерфейса.Курсы в первую очередь предназначены для начального уровня изучения языка (А1-А2) и включают в том числе Stories и уроки-подкасты DuoRadio.По словам гендиректора Duolingo Луиса Фон Ана, разработка первых 100 курсов заняла около 12 лет. Теперь же, благодаря генеративному ИИ и другим инструментам, «примерно за год» компания может запустить почти 150 курсов.В конце апреля 2025 года Луис Фон Ан сообщил сотрудникам, что Duolingo постепенно откажется от подрядчиков, чью работу можно делегировать нейросетям. Навыки работы с ИИ будут учитывать как при найме новых сотрудников, так и при оценке действующих. А создать новую штатную единицу разрешат только в том случае, если процесс нельзя автоматизировать.Источник: Evan Robinson-Johnson / Post-Gazette #новости #duolingo