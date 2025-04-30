Wikipedia начнёт использовать ИИ для автоматизации «рутинных» задач редакторов и модераторов

Например, для поиска информации и переводов статей.Wikimedia Foundation представила свою стратегию в области ИИ на три года — до конца июня 2028-го. На это обратило внимание TechCrunch.Компания не планирует заменять людей искусственным интеллектом, а вместо этого будет использовать технологии для создания функций, которые «устараняют технические барьеры» в работе редакторов и модераторов. Например, речь про автоматизацию поиска информации и переводов.Wikipedia планирует отдавать приоритет ИИ с открытым исходным кодом и открытым весом, а также «прозрачности» и подходу, в центре которого находится человек.#новости #wikipedia