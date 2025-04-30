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Таня Боброва
AI

Wikipedia начнёт использовать ИИ для автоматизации «рутинных» задач редакторов и модераторов

Например, для поиска информации и переводов статей.

  • Wikimedia Foundation представила свою стратегию в области ИИ на три года — до конца июня 2028-го. На это обратило внимание TechCrunch.
  • Компания не планирует заменять людей искусственным интеллектом, а вместо этого будет использовать технологии для создания функций, которые «устараняют технические барьеры» в работе редакторов и модераторов. Например, речь про автоматизацию поиска информации и переводов.
  • Wikipedia планирует отдавать приоритет ИИ с открытым исходным кодом и открытым весом, а также «прозрачности» и подходу, в центре которого находится человек.

#новости #wikipedia

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