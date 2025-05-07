OpenAI запустила инициативу для развития ИИ-инфраструктуры и строительства дата-центров в разных странах

На первых порах она хочет реализовать десять международных проектов. Компания представила инициативу OpenAI for Countries. Она будет развиваться в рамках проекта Stargate для строительства дата-центров в США, который, по данным FT, OpenAI планирует расширить на другие страны.С помощью неё OpenAI планирует сотрудничать с правительствами разных государств и помогать им строить дата-центры на их территории. Также компания собирается помогать адаптировать свои продукты, в том числе ChatGPT, под местные язык и «потребности».Финансировать программу будут совместно — OpenAI и правительство страны. В каких долях — не уточняется.Поначалу OpenAI хочет реализовать десять международных проектов — но не раскрывает, с какими странами. Компания отмечает, что планирует сотрудничать с государствами, где её технологии применяют «в интересах демократии».Как пишет Bloomberg, сотрудничество будет варьироваться в зависимости от страны: некоторым не нужно строить дата-центры, другим же нужно создавать их с нуля.#новости #openai