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Карина Пардаева
AI

Microsoft запретила сотрудникам использовать DeepSeek

Компания также не стала размещать его в своём магазине приложений.

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что ограничения связаны с риском хранения данных в Китае и возможным влиянием «китайской пропаганды» на ответы DeepSeek, передаёт TechCrunch.
  • Издание отмечает, что некоторые страны и организации уже вводили ограничения на DeepSeek. Microsoft впервые публично сообщила о подобном запрете.
  • При этом компания разместила модель DeepSeek R1 в облачном сервисе Azure. При запуске пользователи видели сообщение о «тщательной проверке и оценке безопасности».
  • TechCrunch подчёркивает, что приложение DeepSeek конкурирует с чат-ботом Microsoft Copilot. Компания ограничивает конкурентов выборочно: Perplexity доступен в Microsoft Store, а Gemini от Google — нет.

#новости #deepseek #microsoft

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