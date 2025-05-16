Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Право
Образование
Инвестиции
Соцсети
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Разработчики Higgsfield выпустили пресеты для создания рекламы из фотографий продуктов

В мае 2025 года компания добавила ещё два набора из более чем 100 эффектов для коротких видео в соцсетях.

  • Стартап представил Higgsfield Ads — набор из 40 шаблонов для генерации видео из изображений косметики, техники, еды и других товаров.
  • В разделе Ads на сайте видеогенератора нужно выбрать один из эффектов и прикрепить фотографию продукта — отдельно или с моделью. В бесплатной версии нейросеть создаст ролик длиной до пяти секунд.
Эффект Glam shot. Источник: TechHalla
Пользователь сгенерировал видео с помощью эффекта Mini-beach setup. Источник: Ege  
Эффект Item swarm. Источник: Angry Tom 
  • В эффектах Ads предустановлено движение камеры, а в некоторых — фон, поэтому видео с разными продуктами могут выглядеть похоже.
Эффект Underwater. Источник: Cory Dobbin
  • Чтобы задать более тонкие настройки, нужно перейти в режим Create и выбрать функцию Image to Video. Тогда можно будет переключать режимы камеры и смешивать несколько эффектов — в библиотеке Higgsfield их более 100.
Автор использовал эффект Symbiote для трансформации Венома, Bullet time для замедленного вращения печенья Oreo и другие настройки камеры. Источник: Robin Delta 
  • При регистрации на платформе дают 25 бесплатных кредитов. Генерация одного ролика с эффектами Higgsfield Ads стоит 13 кредитов.
  • Стоимость платной подписки начинается от $9 в месяц (722 рубля по курсу ЦБ на 16 мая 2025 года). В минимальном тарифе на видео нет водяного знака и доступно коммерческое использование.
Ася Карпова
AI
Пользователи в соцсетях «переносят» себя в фильмы и делают рекламу со знаменитостями с помощью «вирусных» эффектов видеогенератора Higgsfield

Создатели разработали пресеты на базе культовых сцен и мемов.

#новости #higgsfield

4
1
13 комментариев