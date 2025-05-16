Разработчики Higgsfield выпустили пресеты для создания рекламы из фотографий продуктов

В мае 2025 года компания добавила ещё два набора из более чем 100 эффектов для коротких видео в соцсетях.Стартап представил Higgsfield Ads — набор из 40 шаблонов для генерации видео из изображений косметики, техники, еды и других товаров.В разделе Ads на сайте видеогенератора нужно выбрать один из эффектов и прикрепить фотографию продукта — отдельно или с моделью. В бесплатной версии нейросеть создаст ролик длиной до пяти секунд.Эффект Glam shot. Источник: TechHallaПользователь сгенерировал видео с помощью эффекта Mini-beach setup. Источник: Ege Эффект Item swarm. Источник: Angry Tom В эффектах Ads предустановлено движение камеры, а в некоторых — фон, поэтому видео с разными продуктами могут выглядеть похоже.Эффект Underwater. Источник: Cory Dobbin Чтобы задать более тонкие настройки, нужно перейти в режим Create и выбрать функцию Image to Video. Тогда можно будет переключать режимы камеры и смешивать несколько эффектов — в библиотеке Higgsfield их более 100.Автор использовал эффект Symbiote для трансформации Венома, Bullet time для замедленного вращения печенья Oreo и другие настройки камеры. Источник: Robin Delta При регистрации на платформе дают 25 бесплатных кредитов. Генерация одного ролика с эффектами Higgsfield Ads стоит 13 кредитов.Стоимость платной подписки начинается от $9 в месяц (722 рубля по курсу ЦБ на 16 мая 2025 года). В минимальном тарифе на видео нет водяного знака и доступно коммерческое использование.Ася КарповаAIвчераПользователи в соцсетях «переносят» себя в фильмы и делают рекламу со знаменитостями с помощью «вирусных» эффектов видеогенератора Higgsfield Создатели разработали пресеты на базе культовых сцен и мемов. #новости #higgsfield