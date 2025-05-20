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Ася Карпова
AI

Трамп подписал закон о запрете порнографических дипфейков с лицами реальных людей

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трёх лет.

Президент США Дональд Трамп подписывает закон в окружении нескольких <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fnypost.com%2F2025%2F05%2F12%2Fus-news%2Fteenagers-teachers-victims-of-disgusting-fake-ai-nudes%2F&postId=1997677" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">девушек</a>, которые подверглись травле из-за созданных с ними порнографических картинок. Источник: Reuters
Президент США Дональд Трамп подписывает закон в окружении нескольких девушек, которые подверглись травле из-за созданных с ними порнографических картинок. Источник: Reuters
  • Закон Take It Down предусматривает уголовную ответственность за публикацию как реалистичных, так и сгенерированных нейросетями интимных картинок и видео без согласия людей, которые на них изображены, пишет NBC.
  • Соцсети и сайты должны будут удалять их в течение 48 часов после получения жалоб от жертв. Также у компаний есть год на то, чтобы скрыть уже существующий запрещённый контент.
  • Для тех, кто создал такие дипфейки, предусмотрено наказание: штраф, лишение свободы на срок до трёх лет или обе меры сразу.
  • «Я и сам собираюсь использовать этот закон, в интернете ни с кем не обращаются хуже, чем со мной», — заявил президент США Дональд Трамп.
В январе 2025-го сгенерированное изображение 20-летней Джулианы Сабонис разместили на Reddit. Потом она стала <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fnypost.com%2F2025%2F05%2F12%2Fus-news%2Fteenagers-teachers-victims-of-disgusting-fake-ai-nudes%2F&postId=1997677" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">получать </a>от анонима сообщения: «Уверен, что ты плачешь, потому что я разрушил твою жизнь. Это не прекратится». Источник: New York Post
В январе 2025-го сгенерированное изображение 20-летней Джулианы Сабонис разместили на Reddit. Потом она стала получать от анонима сообщения: «Уверен, что ты плачешь, потому что я разрушил твою жизнь. Это не прекратится». Источник: New York Post
  • В апреле 2025 года законопроект приняла Палата представителей США и поддержали более 100 компаний, включая Meta*, TikTok и Google. До этого закон, принятый в марте 2024 года, запрещал только порнографические дипфейки с детьми.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #ии

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