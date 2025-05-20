Трамп подписал закон о запрете порнографических дипфейков с лицами реальных людей

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трёх лет.Президент США Дональд Трамп подписывает закон в окружении нескольких девушек, которые подверглись травле из-за созданных с ними порнографических картинок. Источник: ReutersЗакон Take It Down предусматривает уголовную ответственность за публикацию как реалистичных, так и сгенерированных нейросетями интимных картинок и видео без согласия людей, которые на них изображены, пишет NBC.Соцсети и сайты должны будут удалять их в течение 48 часов после получения жалоб от жертв. Также у компаний есть год на то, чтобы скрыть уже существующий запрещённый контент.Для тех, кто создал такие дипфейки, предусмотрено наказание: штраф, лишение свободы на срок до трёх лет или обе меры сразу.«Я и сам собираюсь использовать этот закон, в интернете ни с кем не обращаются хуже, чем со мной», — заявил президент США Дональд Трамп.В январе 2025-го сгенерированное изображение 20-летней Джулианы Сабонис разместили на Reddit. Потом она стала получать от анонима сообщения: «Уверен, что ты плачешь, потому что я разрушил твою жизнь. Это не прекратится». Источник: New York PostВ апреле 2025 года законопроект приняла Палата представителей США и поддержали более 100 компаний, включая Meta*, TikTok и Google. До этого закон, принятый в марте 2024 года, запрещал только порнографические дипфейки с детьми.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #ии