Разработчик ИИ-агента Manus запустил подписку Team для корпоративных клиентов

Подписки для частных пользователей уже есть — за $39 или $199 в месяц.Источник: Manus AIManus AI добавила план для организаций и малого бизнеса за $39 на одного сотрудника (3132 рубля по курсу ЦБ на 20 мая 2025 года). Подписку можно оформить максимум на пять человек, наибольшая стоимость составит $195 в месяц (15 тысяч рублей).Каждая команда получает 19,5 тысячи кредитов в месяц на всех и приоритет на выполнение запросов во время повышенной нагрузки на инфраструктуру ИИ-агента. Также подписчикам будут давать доступ к новым функциям в режиме бета-тестирования.13 мая 2025-го ManusAI открыла ограниченный бесплатный доступ к ИИ-агенту. Пользователям дают 1000 бонусных кредитов при регистрации, а потом ежедневно начисляют по 300 кредитов.В зависимости от сложности задачи Manus может тратить около 300 кредитов на создание сайта, 450 кредитов на проведение исследования и 80 — на генерацию изображения.Ася КарповаAI14 маяЭкспресс-тест ИИ-агента Manus: поиск клиентов, подготовка презентации и подбор локаций для съёмки рекламы Привели результаты ИИ-помощника и стоимость задач разной сложности.#новости #manus