Google запустила бесплатный ИИ-сервис Stitch для разработки веб-интерфейсов с помощью Gemini 2.5 Pro

Собрали примеры пользователей из соцсетей.Stitch — инструмент для создания интерфейсов сайтов и мобильных приложений по текстовому описанию или исходным изображениям, который выпустила Google Labs.Сгенерированный сайт можно редактировать с помощью текстовых подсказок и настроек цвета. Источник: GoogleИИ-агент создаёт файлы HTML и CSS, проекты можно экспортировать в Figma. Также Stitch форматирует код так, чтобы его можно было дорабатывать в среде разработки (IDE).В соцсетях некоторые оценили процесс работы со Stitch, а другие посчитали, что он создаёт банальный дизайн.Автор создал мобильное приложение для регистрации на мероприятие. Источник: shoty_k2Stitch создал сайт бренда футуристичных мотоциклов со сгенерированными картинками. Источник: Kevin ZhangПользователь сгенерировал сайт обучающей программы, а затем поменял цветовую гамму. Источник: kawai_design Интерфейс для сайта школы ИИ-дизайна. Stitch сгенерировал примеры работ. Источник: kawai_designПользователь создал форму по фотографии наброска. Источник: DDDENDEN_vr Пользователь показал неудачный пример интерфейса и посмеялся над генерацией «со скоростью искусственного интеллекта». Источник: Tommy GeocoИнструмент нужен, чтобы набросать рабочую версию проекта и затем дорабатывать в других приложениях — это не полноценная платформа вроде Figma или Adobe XD, сказала менеджер по продуктам Google Кэти Коревец.Stitch можно пользоваться бесплатно на сайте (не работает с российских IP-адресов). Есть два режима: стандартный на базе Gemini 2.5 Flash и экспериментальный — с Gemini 2.5 Pro. В месяц дают 350 бесплатных «генераций» для модели Flash и 50 — для Pro.Таня БоброваAIвчераМодель для генерации видео Veo 3, инструмент Flow и подписка за $249,99 в месяц: анонсы Google с открытия I/O 2025 Google открыла конференцию для разработчиков I/O 2025, которая проходит 20 и 21 мая 2025 года.#новости #google