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Ася Карпова
AI

Google запустила бесплатный ИИ-сервис Stitch для разработки веб-интерфейсов с помощью Gemini 2.5 Pro

Собрали примеры пользователей из соцсетей.

  • Stitch — инструмент для создания интерфейсов сайтов и мобильных приложений по текстовому описанию или исходным изображениям, который выпустила Google Labs.
Сгенерированный сайт можно редактировать с помощью текстовых подсказок и настроек цвета. Источник: Google
  • ИИ-агент создаёт файлы HTML и CSS, проекты можно экспортировать в Figma. Также Stitch форматирует код так, чтобы его можно было дорабатывать в среде разработки (IDE).
  • В соцсетях некоторые оценили процесс работы со Stitch, а другие посчитали, что он создаёт банальный дизайн.
Автор создал мобильное приложение для регистрации на мероприятие. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fshoty_k2%2Fstatus%2F1925020362963878124&amp;postId=1999773" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">shoty_k2</a>
Автор создал мобильное приложение для регистрации на мероприятие. Источник: shoty_k2
Источник: Kevin Zhang
Источник: Kevin Zhang

Stitch создал сайт бренда футуристичных мотоциклов со сгенерированными картинками. Источник: Kevin Zhang

Пользователь сгенерировал сайт обучающей программы, а затем поменял цветовую гамму. Источник: kawai_design 
Интерфейс для сайта школы ИИ-дизайна. Stitch сгенерировал примеры работ. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fkawai_design%2Fstatus%2F1924989697065157121&amp;postId=1999773" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">kawai_design</a>
Интерфейс для сайта школы ИИ-дизайна. Stitch сгенерировал примеры работ. Источник: kawai_design
Пользователь создал форму по фотографии наброска. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FDDDENDEN_vr%2Fstatus%2F1925046299520627037&amp;postId=1999773" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">DDDENDEN_vr </a>
Пользователь создал форму по фотографии наброска. Источник: DDDENDEN_vr 
Пользователь показал неудачный пример интерфейса и посмеялся над генерацией «со скоростью искусственного интеллекта». Источник: Tommy Geoco
  • Инструмент нужен, чтобы набросать рабочую версию проекта и затем дорабатывать в других приложениях — это не полноценная платформа вроде Figma или Adobe XD, сказала менеджер по продуктам Google Кэти Коревец.
  • Stitch можно пользоваться бесплатно на сайте (не работает с российских IP-адресов). Есть два режима: стандартный на базе Gemini 2.5 Flash и экспериментальный — с Gemini 2.5 Pro. В месяц дают 350 бесплатных «генераций» для модели Flash и 50 — для Pro.
Таня Боброва
AI
Модель для генерации видео Veo 3, инструмент Flow и подписка за $249,99 в месяц: анонсы Google с открытия I/O 2025

#новости #google

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