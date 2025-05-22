Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Инвестиции
Мнения
Маркетплейсы
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Стартап основателя Stability AI запустил ИИ-агента с открытым исходным кодом II-Agent

В некоторых тестах он превзошёл Manus, Genspark и ИИ-агента от OpenAI.

  • Проект Intelligent Internet занимается созданием открытой системы ИИ с базами данных, моделями и ИИ-агентами. Его запустил бывший гендиректор Stability AI Эмад Мостак в декабре 2024 года.
  • В дополнение к системе команда выпустила универсального ИИ-агента II-Agent и выложила исходный код на GitHub.
  • Он может просматривать и редактировать файлы, создавать отчёты, презентации и графики, пользоваться браузером, писать и отлаживать код, делать сайты, генерировать картинки и видео.
Пример 3D-визуализации климатических изменений на Земле, созданной II-Agent. Здесь и далее источник: Intelligent Internet
Пример 3D-визуализации климатических изменений на Земле, созданной II-Agent. Здесь и далее источник: Intelligent Internet
Пример отчёта с графиками
Пример отчёта с графиками
  • В тесте GAIA для оценки ИИ-помощников в пользовательских сценариях, включая использование браузера и чтение файлов, II-Agent на несколько процентов превзошёл Manus, o3 от OpenAI в режиме исследования и сравнялся с Genspark.
Результаты ИИ-агентов в тестах трёх уровней сложности
Результаты ИИ-агентов в тестах трёх уровней сложности
  • Исследователи предупреждают, что в некоторых задачах II-Agent допустил ошибки, дал неверные ответы и неактуальные ссылки на источники.

#новости #stabilityai

3
2 комментария