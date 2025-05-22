Стартап основателя Stability AI запустил ИИ-агента с открытым исходным кодом II-Agent

В некоторых тестах он превзошёл Manus, Genspark и ИИ-агента от OpenAI.Проект Intelligent Internet занимается созданием открытой системы ИИ с базами данных, моделями и ИИ-агентами. Его запустил бывший гендиректор Stability AI Эмад Мостак в декабре 2024 года.В дополнение к системе команда выпустила универсального ИИ-агента II-Agent и выложила исходный код на GitHub.Он может просматривать и редактировать файлы, создавать отчёты, презентации и графики, пользоваться браузером, писать и отлаживать код, делать сайты, генерировать картинки и видео.Пример 3D-визуализации климатических изменений на Земле, созданной II-Agent. Здесь и далее источник: Intelligent InternetПример отчёта с графикамиВ тесте GAIA для оценки ИИ-помощников в пользовательских сценариях, включая использование браузера и чтение файлов, II-Agent на несколько процентов превзошёл Manus, o3 от OpenAI в режиме исследования и сравнялся с Genspark.Результаты ИИ-агентов в тестах трёх уровней сложностиИсследователи предупреждают, что в некоторых задачах II-Agent допустил ошибки, дал неверные ответы и неактуальные ссылки на источники.#новости #stabilityai