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Ася Карпова
AI

Mistral AI добавила конструктор ИИ-агентов без кода в чат-бот Le Chat

Пользователь может бесплатно создать своего ИИ-помощника или выбрать готового из библиотеки.

Кастомизированные ИИ-агенты в Le Chat. Скриншот vc.ru
Кастомизированные ИИ-агенты в Le Chat. Скриншот vc.ru
  • Французский стартап начал интегрировать в Le Chat бесплатный инструмент для создания ИИ-агентов вместо отдельной платформы Agent Builder на Le Platforme.
  • На вкладке Agents можно создать своего ИИ-ассистента, прописав инструкции, ограничения и настроив тон разговора.
Поля для инструкций и настройки «личности» ИИ-агента. Скриншот vc.ru
Поля для инструкций и настройки «личности» ИИ-агента. Скриншот vc.ru
  • ИИ-агенты могут искать в интернете, писать код, генерировать изображения, также их можно подключить к почте Gmail и «Google Календарю».
Процесс работы с ИИ-агентами. Источник: TestingCatalog News
  • Есть и готовые ИИ-агенты в библиотеке. Обновление доступно бесплатно, ИИ-ассистентов можно совместно использовать в аккаунтах организаций. Mistral AI постепенно добавляет бета-версию конструктора в чат-бот, все пользователи должны получить доступ до 1 июня 2025 года.
  • Кроме того, компания представила API для ИИ-агентов, которые могут подключаться к GitHub и другим программам через MCP.

#новости #mistral

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