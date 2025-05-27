Mistral AI добавила конструктор ИИ-агентов без кода в чат-бот Le Chat

Пользователь может бесплатно создать своего ИИ-помощника или выбрать готового из библиотеки.Кастомизированные ИИ-агенты в Le Chat. Скриншот vc.ruФранцузский стартап начал интегрировать в Le Chat бесплатный инструмент для создания ИИ-агентов вместо отдельной платформы Agent Builder на Le Platforme.На вкладке Agents можно создать своего ИИ-ассистента, прописав инструкции, ограничения и настроив тон разговора.Поля для инструкций и настройки «личности» ИИ-агента. Скриншот vc.ruИИ-агенты могут искать в интернете, писать код, генерировать изображения, также их можно подключить к почте Gmail и «Google Календарю».Процесс работы с ИИ-агентами. Источник: TestingCatalog NewsЕсть и готовые ИИ-агенты в библиотеке. Обновление доступно бесплатно, ИИ-ассистентов можно совместно использовать в аккаунтах организаций. Mistral AI постепенно добавляет бета-версию конструктора в чат-бот, все пользователи должны получить доступ до 1 июня 2025 года.Кроме того, компания представила API для ИИ-агентов, которые могут подключаться к GitHub и другим программам через MCP.#новости #mistral