В Suno добавили инструменты редактирования сгенерированных песен

Функции доступны по подписке.Источник: SunoВ сервисе для генерации музыки появился встроенный редактор, в нём можно вырезать и перемещать фрагменты, а также просить нейросеть переделать выбранные отрывки.Ещё одно обновление — загрузка и редактирование аудио длиной до восьми минут. Пользователь может доработать незаконченную песню или диктофонную запись с «напевом», заменить текст и поменять звучание. Уровень «креативности» и «соответствия референсу» регулируется с помощью новых настроек Creative Sliders.Готовую запись можно извлечь в формате 12 отдельных стемов — файлов для дальнейшей работы на оборудовании, например с вокалом или ударными.Функции доступны по подписке, стоимость начинается от $10 в месяц (788 рублей по курсу ЦБ на 4 июня 2025 года).В январе 2025 года в сервисе также появился бесплатный редактор текстов песен.Ася КарповаAI5 маяНовая модель генерации музыки Suno 4.5: примеры и отзывы Пользователи создают клубную музыку на русском языке, оперу про Роналду и заставки для аниме.#новости #suno