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Ася Карпова
AI

В Suno добавили инструменты редактирования сгенерированных песен

Функции доступны по подписке.

Источник: Suno
Источник: Suno
  • В сервисе для генерации музыки появился встроенный редактор, в нём можно вырезать и перемещать фрагменты, а также просить нейросеть переделать выбранные отрывки.
  • Ещё одно обновление — загрузка и редактирование аудио длиной до восьми минут. Пользователь может доработать незаконченную песню или диктофонную запись с «напевом», заменить текст и поменять звучание. Уровень «креативности» и «соответствия референсу» регулируется с помощью новых настроек Creative Sliders.
  • Готовую запись можно извлечь в формате 12 отдельных стемов — файлов для дальнейшей работы на оборудовании, например с вокалом или ударными.
  • Функции доступны по подписке, стоимость начинается от $10 в месяц (788 рублей по курсу ЦБ на 4 июня 2025 года).
  • В январе 2025 года в сервисе также появился бесплатный редактор текстов песен.
Ася Карпова
AI
Новая модель генерации музыки Suno 4.5: примеры и отзывы

Пользователи создают клубную музыку на русском языке, оперу про Роналду и заставки для аниме.

#новости #suno

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