Поисковый трафик Business Insider и The Washington Post упал наполовину за три года из-за чат-ботов и ИИ-сводок в Google — WSJ

Газета ссылается на данные аналитической платформы Similarweb.Агентство собрало данные по поисковому трафику американских изданий в период с апреля 2022-го по апрель 2025 года с компьютеров и мобильных устройств.Трафик The HuffPost и The Washington Post упал «больше чем вполовину», а Business Insider — на 55%. Падение у The New York Times меньше — на 7,5%. Поисковый трафик The Wall Street Journal при этом вырос, но общий снизился на 5%.Источник: SimilarwebПо словам главы The Washington Post Уильяма Льюиса, падение происходит из-за «стремительного» развития ИИ-инструментов для поиска. The Wall Street Journal уточняет, что пользователи полагаются на ИИ-сводки Google или ответы чат-ботов, не переходя на статьи на сайтах.Редактор журнала The Atlantic Николас Томпсон сказал подчинённым готовиться к сценарию, когда трафик от Google приблизится к нулю. Издание инвестирует в мобильное приложение и увеличивает тиражи печатного журнала.Business Insider в конце мая 2025 года сократил 21% персонала. Меры должны помочь изданию пережить «резкое снижение трафика, на которое невозможно повлиять», рассказала гендиректор Барбара Пенг.В мае 2024 года Google запустила функцию AI Overviews — краткие ответы на запрос над поисковой выдачей со ссылками на источники. По данным компании на май 2025 года, ими пользуются около 1,5 млрд человек. Google заявляет, что функция увеличила количество показов ссылок более чем на 10%.OpenAI выпустила отдельный режим поиска по интернету с ChatGPT в октябре 2024 года. Позже такая функция появились у DeepSeek и Grok. ИИ-поисковик Perplexity тоже составляет сводки со ссылками на источники.#новости