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Данила Бычков
AI

Amazon выпустила генератор рекламных видео для продавцов в США

Он бесплатный.

Пример сгенерированного ролика
  • Теперь в Amazon Ads можно создавать видеорекламу «в один клик» благодаря функции Video Generator. Инструмент генерирует шесть роликов на выбор продолжительностью до 21 секунды и позволяет добавить к финальному результату логотип компании.
  • Сервис тестировали в закрытом режиме с сентября 2024 года. К публичному релизу компания расширила список доступных анимаций и добавила возможность выбирать фоновую музыку.
  • В компании считают, что продукт пригодится, в частности, продавцам игрушек, инструментов и аксессуаров.
  • По словам The Verge, создаваемые в Video Generator ролики «ближе по стилю к традиционной рекламе на телевидении», чем клипы от других «более сырых» сервисов на базе ИИ — например, Adobe Firefly и Sora от OpenAI.
Источник: YouTube-канал Amazon News

#новости #amazon

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