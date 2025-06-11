Amazon выпустила генератор рекламных видео для продавцов в США

Он бесплатный.Пример сгенерированного роликаТеперь в Amazon Ads можно создавать видеорекламу «в один клик» благодаря функции Video Generator. Инструмент генерирует шесть роликов на выбор продолжительностью до 21 секунды и позволяет добавить к финальному результату логотип компании.Сервис тестировали в закрытом режиме с сентября 2024 года. К публичному релизу компания расширила список доступных анимаций и добавила возможность выбирать фоновую музыку.В компании считают, что продукт пригодится, в частности, продавцам игрушек, инструментов и аксессуаров.По словам The Verge, создаваемые в Video Generator ролики «ближе по стилю к традиционной рекламе на телевидении», чем клипы от других «более сырых» сервисов на базе ИИ — например, Adobe Firefly и Sora от OpenAI.Источник: YouTube-канал Amazon News#новости #amazon