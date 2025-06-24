ElevenLabs выпустила голосового помощника 11ai, которого можно подключить к сторонним приложениям

Пока он бесплатный. Позже компания введёт подписку.Голосовой ИИ-ассистент работает на базе модели v3 — она поддерживает 70 языков, включая русский, и 5000 голосов. Также можно клонировать собственный голос.Так ИИ-помощник говорит на русском языке с голосом Dmitry. Попросили его рассказать о новых сериалах, подключив к Perplexity. Скринкаст vc.ru11ai поддерживает интеграцию с «Google Календарём», корпоративным мессенджером Slack, ИИ-поисковиком Perplexity, инструментом для планирования и разработки продуктов Linear и новостным агрегатором HackerNews. Помощник может отправлять и читать сообщения, добавлять события в календарь, искать информацию и отслеживать статусы рабочих задач.Программисты могут самостоятельно подключить его и к другим приложениям с помощью протокола MCP.11ai будет доступен бесплатно «в течение ближайших недель», позже ElevenLabs введёт подписку. Сервис не открывается с российских IP-адресов.#новости