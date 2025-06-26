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Артур Томилко
AI

Суд в США признал законным использование книг без разрешения авторов для обучения ИИ-моделей Meta*

До этого такое же решение вынесли в отношении Anthropic.

  • Иск к Meta* подали авторы 13 книг, которые заявили, что компания незаконно обучала свои ИИ-модели на их произведениях, защищённых авторским правом, пишет TechCrunch.
  • Федеральный суд вынес решение в пользу компании. Он счёл, что использование книг для обучения ИИ попадает под норму о «добросовестном использовании», предусмотренную законом об авторском праве.
  • 24 июня 2025 года суд в Калифорнии вынес аналогичное решение по коллективному иску авторов к Anthropic. При этом судья отметил, что хранение «пиратских» книг нарушило авторские права — за это компании придётся выплатить компенсацию.
  • Ещё один иск о нарушении авторских прав на книги подала группа авторов к Microsoft. По их словам, корпорация использовала 200 тысяч «пиратских» копий для обучения ИИ. Они требуют возместить ущерб в размере $150 тысяч за каждое произведение, а также запретить компании использовать книги без разрешения. Решение по делу пока не вынесено.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

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