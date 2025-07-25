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Евгения Евсеева
AI

«Парадокс успеха»: глава Microsoft объяснил, зачем компания увольняет сотрудников, если бизнес «процветает»

По его словам, «прогресс нелинеен» и требует адаптироваться к изменениям.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • В начале июля 2025 года Microsoft объявила, что уволит 4% штата — примерно 9000 сотрудников. Теперь гендиректор компании Сатья Наделла объяснил, что менять и масштабировать бизнес нужно, чтобы соответствовать рынку и меняющимся потребностям клиентов.

По всем объективным показателям Microsoft процветает: наши рыночные показатели, стратегическое позиционирование и рост указывают на устойчивые и позитивные тенденции. Мы инвестируем в капитальные затраты больше, чем когда-либо. Общая численность сотрудников практически не изменилась, а некоторые таланты и эксперты как в отрасли, так и внутри Microsoft получают признание на «беспрецедентном уровне». И всё же в то же самое время мы сталкиваемся с сокращениями.

В этом и есть парадокс успеха. Прогресс нелинеен. Он динамичен, порою противоречив и всегда требователен. Но это также возможность для нас — создавать, лидировать и оказывать влияние больше, чем когда-либо.

Сатья Наделла, глава Microsoft
  • Кроме того, в обращении Наделла рассказал о миссии компании: перейти от «фабрики по производству ПО» к «интеллектуальному движку», который позволит людям повсеместно использовать ИИ-инструменты и создавать их.
  • Для этого Microsoft сосредоточится на трёх направлениях: безопасность, качество и внедрение ИИ. По словам Наделлы, безопасность и качество «не подлежат обсуждению», так как инфраструктура и сервисы компании «критически важны для всего мира».
  • Также Наделла хочет, чтобы сотрудники сосредоточились на культуре «мышления роста» — то есть каждый работник должен стремиться «стать лучшей версией себя»

Это может показаться сложным, но трансформация всегда такова. Команды реорганизуются. Расширяются масштабы. Новые возможности появляются повсюду.

Сатья Наделла, глава Microsoft
DTF
Карьера
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На фоне критики он удалил сообщение.

Источник: @brandon.insertcredit.com‬

#новости #microsoft

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