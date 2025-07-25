«Парадокс успеха»: глава Microsoft объяснил, зачем компания увольняет сотрудников, если бизнес «процветает»

По всем объективным показателям Microsoft процветает: наши рыночные показатели, стратегическое позиционирование и рост указывают на устойчивые и позитивные тенденции. Мы инвестируем в капитальные затраты больше, чем когда-либо. Общая численность сотрудников практически не изменилась, а некоторые таланты и эксперты как в отрасли, так и внутри Microsoft получают признание на «беспрецедентном уровне». И всё же в то же самое время мы сталкиваемся с сокращениями.

В этом и есть парадокс успеха. Прогресс нелинеен. Он динамичен, порою противоречив и всегда требователен. Но это также возможность для нас — создавать, лидировать и оказывать влияние больше, чем когда-либо.