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Данила Бычков
Карьера

Microsoft в рамках реорганизации сократит 4% штата — около 9000 сотрудников

Это уже вторая волна увольнений в компании в 2025 году.

  • Компания сообщила, что сокращения затронут менее 4% сотрудников, пишет Bloomberg. Всего в штате 228 тысяч человек, то есть увольнения коснутся около 9000.
  • CNBC отмечает, что компания обычно проводит реорганизацию на старте нового финансового года — у Microsoft он начался 1 июля 2025-го.
  • В мае 2025-го компания провела первую крупную волну сокращений в нынешнем году — тогда для «достижения успеха на динамичном рынке» из Microsoft уволили около 7000 сотрудников.
  • Как и в случае с майскими сокращениями, Microsoft стремится сократить количество «уровней управления» между рядовым сотрудниками и топ-менеджерами, отмечает источник CNBC.
  • По данным The Verge, глава Xbox Фил Спенсер написал сотрудникам, что увольнения также затронут игровое подразделение компании. По его словам, «в некоторых направлениях работа Microsoft будет прекращена или сокращена».
  • В 2023 году Microsoft сократила 10 тысяч сотрудников, а крупнейший раунд увольнений в истории компании произошёл в 2014-м — после покупки мобильного бизнеса Nokia Microsoft сократила около 18 тысяч человек.

#новости #microsoft

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