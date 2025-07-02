Microsoft в рамках реорганизации сократит 4% штата — около 9000 сотрудников

Это уже вторая волна увольнений в компании в 2025 году.Компания сообщила, что сокращения затронут менее 4% сотрудников, пишет Bloomberg. Всего в штате 228 тысяч человек, то есть увольнения коснутся около 9000.CNBC отмечает, что компания обычно проводит реорганизацию на старте нового финансового года — у Microsoft он начался 1 июля 2025-го.В мае 2025-го компания провела первую крупную волну сокращений в нынешнем году — тогда для «достижения успеха на динамичном рынке» из Microsoft уволили около 7000 сотрудников.Как и в случае с майскими сокращениями, Microsoft стремится сократить количество «уровней управления» между рядовым сотрудниками и топ-менеджерами, отмечает источник CNBC.По данным The Verge, глава Xbox Фил Спенсер написал сотрудникам, что увольнения также затронут игровое подразделение компании. По его словам, «в некоторых направлениях работа Microsoft будет прекращена или сокращена».В 2023 году Microsoft сократила 10 тысяч сотрудников, а крупнейший раунд увольнений в истории компании произошёл в 2014-м — после покупки мобильного бизнеса Nokia Microsoft сократила около 18 тысяч человек.#новости #microsoft