Google заявила, что внедрение ИИ-ответов в поисковик не обвалило трафик сайтов

Ранее компанию обвинили в «разрушении интернета» из-за нейроподсказок.Google опровергла утверждения о том, что «умные» сводки в поисковике привели к «драматичному снижению» трафика сайтов. По словам главы Google Search Лиз Рид, объём кликов из поисковой системы остаётся «относительно стабильным» год к году.Рид отметила, что одни типы сайтов получают больше переходов, а другие — меньше, но общий показатель не падает, несмотря на сообщения об обратном. Поисковик по-прежнему обеспечивает «миллиарды кликов на сайты каждый день».Пользователи, переходящие по ссылкам из ИИ-обзоров, проводят больше времени на сайтах, изучая тему глубже, заявила Рид. ИИ-ответы дают общую картину, но вместе с тем побуждают кликать для получения дополнительной информации, и «такие переходы более ценны».По данным СМИ, появление ИИ-сводок в Google привело к снижению трафика крупных медиа. Падение посещаемости зафиксировали Business Insider, The Washington Post, HuffPost и другие сайты. Некоторые издания вынужденно сократили штат.Ася КарповаМнениявчераМнение: раньше существовали «SEO-уловки» — теперь, «если вы пишете полезные тексты для людей, они кажутся полезными и ИИ» Колумнист NYT и Intelligencer собрал советы по попаданию в ИИ-выдачу от бывшего инженера Google и других специалистов.#новости