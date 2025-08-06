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Google заявила, что внедрение ИИ-ответов в поисковик не обвалило трафик сайтов

Ранее компанию обвинили в «разрушении интернета» из-за нейроподсказок.

  • Google опровергла утверждения о том, что «умные» сводки в поисковике привели к «драматичному снижению» трафика сайтов. По словам главы Google Search Лиз Рид, объём кликов из поисковой системы остаётся «относительно стабильным» год к году.
  • Рид отметила, что одни типы сайтов получают больше переходов, а другие — меньше, но общий показатель не падает, несмотря на сообщения об обратном. Поисковик по-прежнему обеспечивает «миллиарды кликов на сайты каждый день».
  • Пользователи, переходящие по ссылкам из ИИ-обзоров, проводят больше времени на сайтах, изучая тему глубже, заявила Рид. ИИ-ответы дают общую картину, но вместе с тем побуждают кликать для получения дополнительной информации, и «такие переходы более ценны».
  • По данным СМИ, появление ИИ-сводок в Google привело к снижению трафика крупных медиа. Падение посещаемости зафиксировали Business Insider, The Washington Post, HuffPost и другие сайты. Некоторые издания вынужденно сократили штат.
Ася Карпова
Мнения
Мнение: раньше существовали «SEO-уловки» — теперь, «если вы пишете полезные тексты для людей, они кажутся полезными и ИИ»

Колумнист NYT и Intelligencer собрал советы по попаданию в ИИ-выдачу от бывшего инженера Google и других специалистов.

Мнение: раньше существовали «SEO-уловки» — теперь, «если вы пишете полезные тексты для людей, они кажутся полезными и ИИ»

#новости

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