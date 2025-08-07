Илон Маск заявил, что в чат-боте Grok появится реклама

Он объяснил это необходимостью платить за «дорогие графические процессоры». Источник: ReutersИлон Маск заявил о планах по внедрению рекламы в Grok во время трансляции в X, пишет Financial Times. Рекламодатели смогут заплатить за упоминание компании в ответах чат-бота.Маск отметил, что до этого команда xAI сосредотачивалась на том, чтобы сделать Grok «самым умным в мире», а теперь переключит внимание на то, как оплачивать «дорогие графические процессоры».Если пользователь пытается решить проблему, реклама конкретного решения в этот момент была бы идеальной.из заявления МаскаНекоторые рекламодатели избегают X из-за проблем с модерацией контента в соцсети, подчёркивает издание. В июле 2025 года Grok выдавал пользователям «неэтичные ответы», хвалил Гитлера и «дерзил» в ответ на провокации. После жалоб xAI извинилась за «ужасное поведение» бота и обновила его.Financial Times также связывает желание Маска добавить рекламу в Grok с попыткой поддержать «буксующий рекламный бизнес X» после ухода с поста гендиректора соцсети Линды Яккарино в июле 2025 года. Та выступала «посредником» между Маском и рекламодателями.#новости #grok #xai #маск