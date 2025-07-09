Линда Яккарино ушла с поста гендиректора X после двух лет работы

Пока неизвестно, кто займёт её место.Источник: BloombergО своём решении Яккарино сообщила в публикации, выложенной в X. Она поблагодарила владельца компании Илона Маска, который доверил ей «защищать свободу слова», а также отметила проделанную работу по «обеспечению защиты пользователей и восстановлению доверия рекламодателей». В ответ на это Маск написал: «Спасибо тебе за твой вклад».Яккарино не назвала причины своего увольнения. Она занимала должность гендиректора X с 2023-го — после ухода с поста Илона Маска, который купил X (Twitter) в 2022 году. Задачей Яккарино было возвращение на платформу рекламодателей, которые «массово» ушли из-за «непредсказуемых решений и публикаций» Маска, пишет Bloomberg.Издание также отмечает, что ей «неоднократно» приходилось защищать X и самого Маска от критики, связанной с ростом на платформе количества насильственного контента, дезинформации и антисемитизма.В ноябре 2023 года Financial Times, Forbes и Axios сообщали, что рекламодатели призывали Яккарино уйти из X, так как работа на платформе Илона Маска «испортит ей репутацию». Но тогда она отказалась.В начале июля 2025 года пользователи X начали жаловаться на ответы чат-бота Grok, который, например, ругался матом, восхвалял Гитлера и допускал антисемитские высказывания. xAI заявила, что знает о проблеме и «активно удаляет неприемлемый контент».#новости #x