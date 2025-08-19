Reuters: Nvidia разрабатывает новый ИИ-чип для китайского рынка — он будет мощнее, чем H20

При этом компании «не гарантировано» одобрение со стороны американских регуляторов для продажи новой модели в Китае. Источник: ReutersNvidia работает над созданием нового чипа для ИИ на базе архитектуры Blackwell, пишет Reuters со ссылкой на источники. Компания планирует продавать его на китайском рынке.Новый графический процессор получил название B30A. Он будет мощнее, чем чип H20 на более «старой» архитектуре Hopper, который также разработали специально для продажи в Китае. Вычислительная мощность B30A составит «примерно половину» от показателей флагманских моделей Nvidia.При этом у компании нет гарантий, что регуляторы в США разрешат продажу нового чипа китайским клиентам из-за опасений американских властей по поводу «чрезмерного» доступа Китая к технологиям для развития искусственного интеллекта, отмечает издание.Точные характеристики B30A пока неизвестны, но Nvidia рассчитывает поставить китайским клиентам первые процессоры для тестирования к сентябрю 2025 года.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.В ответ на это китайские власти направили ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.После Reuters писало, что власти США тайно оснащали «маячками» некоторые партии серверного оборудования с чипами Nvidia и AMD, чтобы выявить случаи незаконных поставок в Китай. Так, трекеры были в партиях оборудования от Dell и Super Micro.#новости #nvidia