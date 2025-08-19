Популярное
Данила Бычков
AI

Reuters: Nvidia разрабатывает новый ИИ-чип для китайского рынка — он будет мощнее, чем H20

При этом компании «не гарантировано» одобрение со стороны американских регуляторов для продажи новой модели в Китае.

Источник: Reuters
  • Nvidia работает над созданием нового чипа для ИИ на базе архитектуры Blackwell, пишет Reuters со ссылкой на источники. Компания планирует продавать его на китайском рынке.
  • Новый графический процессор получил название B30A. Он будет мощнее, чем чип H20 на более «старой» архитектуре Hopper, который также разработали специально для продажи в Китае. Вычислительная мощность B30A составит «примерно половину» от показателей флагманских моделей Nvidia.
  • При этом у компании нет гарантий, что регуляторы в США разрешат продажу нового чипа китайским клиентам из-за опасений американских властей по поводу «чрезмерного» доступа Китая к технологиям для развития искусственного интеллекта, отмечает издание.
  • Точные характеристики B30A пока неизвестны, но Nvidia рассчитывает поставить китайским клиентам первые процессоры для тестирования к сентябрю 2025 года.
  • В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.
  • В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.
  • В ответ на это китайские власти направили ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.
  • После Reuters писало, что власти США тайно оснащали «маячками» некоторые партии серверного оборудования с чипами Nvidia и AMD, чтобы выявить случаи незаконных поставок в Китай. Так, трекеры были в партиях оборудования от Dell и Super Micro.

#новости #nvidia

7 комментариев