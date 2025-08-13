Власти США тайно оснащали «маячками» некоторые партии серверного оборудования с чипами Nvidia и AMD, чтобы выявить случаи незаконных поставок в Китай — Reuters

Продажу передовых графических процессоров китайским компаниям ограничили в 2022 году. Трекеры для отслеживания местоположения «размещали» в некоторых партиях устройств, которые «с высокой долей вероятности» могли перенаправляться в Китай в обход экспортных ограничений США, рассказали осведомлённые источники Reuters.По их словам, трекерами оснащались партии серверного оборудования от Dell и Super Micro, в которых установлены чипы Nvidia и AMD. Некоторые «маячки» могли быть размером со смартфон, другие — «более незаметными».Следить за поставками решили, чтобы собрать доказательства против компаний и лиц, которые помогают Китаю обходить введённые США ограничения, пояснили источники.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.В ответ на это китайские власти направили ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.#новости #nvidia #amd