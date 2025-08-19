Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Техника
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Meta* реорганизует лабораторию «суперинтеллекта», разделив её на четыре отдельные команды — СМИ

Это должно помочь «окупить» исследователей, на привлечение которых потратили «миллиарды долларов», считает Bloomberg.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Об изменениях в структуре ИИ-направления Meta* пишут Bloomberg и The Information, ознакомившиеся с внутренними документами компании. Это уже четвёртая реорганизация в Meta* за последние шесть месяцев.
  • Её цель — ускорить разработку который сможет выполнять задачи «лучше, чем человек». Также в компании хотят «наилучшим образом» использовать сотрудников, которых наняли за последнее время.
  • Лабораторию «суперинтеллекта» разделят на четыре команды. TBD Lab будет курировать большие языковые модели Meta*, лежащие в основе ИИ-ассистента компании. Её возглавит бывший гендиректор и сооснователь Scale AI Александр Ван, перешедший в Meta* после инвестиций компании в ИИ-стартап.
  • FAIR займётся фундаментальными исследованиями искусственного интеллекта и долгосрочными проектами. Третья команда под руководством бывшего гендиректора GitHub Ната Фридмана будет внедрять разработки в продукты Meta*, а отдел MSL Infra сосредоточится на обеспечении инфраструктуры для развития ИИ.
  • В августе 2025 года BI писало, что сотрудники Meta* недовольны «привилегированным» положением лаборатории «суперинтеллекта» и переманиванием исследователей из других компаний.
  • Глава OpenAI Сэм Альтман в июне 2025 года рассказал, что Meta* предлагала людям из его команды бонус в $100 млн и годовую компенсацию, но никто из «лучших сотрудников» не согласился на переход.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

2
2
5 комментариев