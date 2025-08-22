Бета-версия пока бесплатная, подписки введут в течение «нескольких» недель.Компания представила сервис для разработки с ИИ-помощниками для написания и редактирования кода. В нём есть режим чат-бота и агентский режим. В первом можно общаться с ИИ-моделью в чате на естественном языке — просить набросать черновой вариант приложения с последующими правками.В режиме Quest Mode ИИ-агент автономно работает с кодовыми базами по развёрнутому техзаданию и «обращается за помощью только в случае затруднений». Разработчики обещают «полную прозрачность» действий. Он отмечает выполненные задачи в to-do листах.To-do листы с этапами работы Qoder. Источник: QoderКомпания заявляет, что ИИ-агент может помочь пользователю разобраться в кодовой базе уже существующего проекта, «показывая» его структуру в режиме Repo Wiki.Режим Repo Wiki. Источник: QoderВ документации Qoder точно не указано, на базе каких моделей работает ИИ-помощник. Он «автоматически» подбирает их в зависимости от сложности задачи — есть «премиум» и «базовые» модели. Стоимость их использования зависит от цены за 1 млн токенов в API компании-провайдера.В течение «нескольких» недель Qoder будет полностью бесплатным. Затем введут пробный период, который будет длиться две недели — с ограничением на число запросов к ИИ-агенту. Стоимость платных тарифов определят после запуска альфа-версии.Полина ЛааксоИнвестиции8 авгРазработчики ИИ-помощников для программистов несут колоссальные убытки, несмотря на ажиотаж вокруг таких продуктов — TechCrunch Разрабатывать свои модели дорого. Повышать цены на работу с чужими — рискованно.#новости