СМИ: Nvidia приостановит производство чипов H20 — китайские компании перестали покупать их после ограничений со стороны властей Китая

Графические процессоры разрабатывали специально для китайского рынка. Nvidia попросила некоторых поставщиков прекратить производство комплектующих для чипов H20, пишут The Information и Reuters. Речь идёт о Foxconn, Samsung и Amkor.Китайские компании перестали покупать чипы H20 после того, как в августе 2025 года власти страны призвали не использовать графические процессоры от Nvidia и AMD. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.Это решение стало реакцией на появившуюся накануне информацию о соглашении между Nvidia, AMD и властями США. Источники FT и The New York Times рассказали, что компании обяжут направлять в бюджет 15% выручки от продажи чипов для ИИ в Китае.Nvidia разрабатывает новый ИИ-чип для китайского рынка, писало Reuters. Новый графический процессор получил название B30A. Он будет мощнее, чем чип H20 на более «старой» архитектуре Hopper, который также разработали специально для продажи в Китае.#новости #nvidia