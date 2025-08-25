Популярное
Ася Карпова
AI

Perplexity запустила программу отчислений издателям, статьи которых попадают в ответы её ИИ-браузера

В 2024 году Forbes, New York Post, Condé Nast и Dow Jones подали иск против стартапа из-за «копирования» их материалов в ответах чат-бота.

В тесте издания The Verge ИИ-помощник Comet просмотрел и пересказал статью, доступную только по подписке
  • Стартап, разрабатывающий чат-бота для поиска информации и ИИ-браузер Comet, выделил $42,5 млн, чтобы распределить между издателями.
  • Для дальнейшего финансирования Perplexity ввела подписку Comet Plus за $5 в месяц (403 рубля по курсу ЦБ на 25 августа 2025 года). Пользователи будут получать «отобранный» контент от издателей. Владельцы материалов будут получать 80% средств.
  • Сумма отчислений будет зависеть от объёма трафика через браузер Comet, частоты упоминаний в ответах ИИ-помощника и использования ИИ-ассистентом для выполнения задачи.
  • Традиционная модель, в которой СМИ полагаются на трафик и клики, «устарела», и Perplexity «просто хочет создать новый стандарт компенсаций», сказала руководитель отдела партнёрских отношений с издателями Джессика Чан.
  • 21 августа 2025 года суд отклонил попытку Perplexity обжаловать иски изданий News Corp, Dow Jones и New York Post об использовании их статей в ответах ИИ-поисковика.
Ася Карпова
AI
ИИ-поисковик Perplexity предложил Google купить Chrome за $34,5 млрд

Сделку профинансируют инвестиционные фонды, пишет Bloomberg.

Источник: Bloomberg

#новости

