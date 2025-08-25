Perplexity запустила программу отчислений издателям, статьи которых попадают в ответы её ИИ-браузера

В 2024 году Forbes, New York Post, Condé Nast и Dow Jones подали иск против стартапа из-за «копирования» их материалов в ответах чат-бота.В тесте издания The Verge ИИ-помощник Comet просмотрел и пересказал статью, доступную только по подпискеСтартап, разрабатывающий чат-бота для поиска информации и ИИ-браузер Comet, выделил $42,5 млн, чтобы распределить между издателями.Для дальнейшего финансирования Perplexity ввела подписку Comet Plus за $5 в месяц (403 рубля по курсу ЦБ на 25 августа 2025 года). Пользователи будут получать «отобранный» контент от издателей. Владельцы материалов будут получать 80% средств.Сумма отчислений будет зависеть от объёма трафика через браузер Comet, частоты упоминаний в ответах ИИ-помощника и использования ИИ-ассистентом для выполнения задачи.Традиционная модель, в которой СМИ полагаются на трафик и клики, «устарела», и Perplexity «просто хочет создать новый стандарт компенсаций», сказала руководитель отдела партнёрских отношений с издателями Джессика Чан.21 августа 2025 года суд отклонил попытку Perplexity обжаловать иски изданий News Corp, Dow Jones и New York Post об использовании их статей в ответах ИИ-поисковика.Ася КарповаAI12 авгИИ-поисковик Perplexity предложил Google купить Chrome за $34,5 млрд Сделку профинансируют инвестиционные фонды, пишет Bloomberg.#новости