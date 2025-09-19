Популярное
Полина Лааксо
AI

Luma AI выпустила Ray3 — «рассуждающую» модель для генерации видео с поддержкой HDR и режимом «Черновик» для быстрых итераций

По словам сервиса, на сентябрь 2025 года это его самая передовая модель.

Источник здесь и далее, если не указано иное: Luma AI
  • Ray3 «способна думать и логически рассуждать картинками и концепциями, считывать намерения пользователя, оценивать свои черновики и запускать дополнительные итерации, чтобы добиться лучшего результата», пишет Luma AI.
Пример итераций
  • Модель поддерживает расширенный динамический диапазон яркости High Dynamic Range и глубину цвета 16 бит. Генерации доступны по текстовым запросам, изображениям и видео.
  • По заявлениям разработчиков, Ray3 «прекрасно» воспроизводит физику движений, сохраняет единообразие персонажей и лучше справляется с детализацией, чем Ray2.
  • При генерации на основе статичного изображения пользователь может нарисовать на нём подсказки для нейросети — чтобы не объяснять детали словами.
  • Режим «Черновик» — Draft Mode — позволяет «в пять раз быстрее и дешевле опробовать большее количество идей». На генерацию уйдёт около 20 секунд. Если результат устроит, можно улучшить разрешение, но в этом случае процесс займёт до пяти минут.
Генерация vc.ru в режиме «Черновик» на бесплатном плане в Dream Machine. Чтобы улучшить качество, нужно купить подписку
  • Ray3 доступна на платформе Dream Machine. Есть бесплатный тариф, но с ним нельзя создать ролики в хорошем качестве. «Полный доступ» к модели обещают во всех платных планах, включая самый доступный за $7,99 в месяц.
  • Первым внешним партнёром стал сервис Adobe Firefly.

Примеры генераций по текстовому запросу от Luma AI

Примеры генераций по изображению от Luma AI

