xAI Илона Маска привлёк $10 млрд при оценке в $200 млрд — источники

Это может быть вторая крупная сделка для стартапа за последние несколько недель.Источник: Hans Lucas / AFP / Getty Images О новом раунде ИИ-стартапа рассказали источники CNBC. Инвесторов и другие детали раунда издание не называет. По словам источника Bloomberg, в раунде участвовали Valor Capital, Qatar Investment Authority и Kingdom Holding. В xAI не ответили на запрос о комментарии.В июле 2025 года Reuters писало, что xAI продала долговые бумаги на $5 млрд, а также привлекла $5 млрд инвестиций. По данным CNBC, оценка тогда, предположительно, составила примерно $150 млрд.В том же месяце источники FT рассказали, что стартап запланировал новый инвестраунд при оценке в $170-200 млрд. По их словам, в сделке может принять участие Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).В июле 2025-го стартап выпустил две версии «рассуждающей» модели — Grok 4 и мультиагентную Grok Heavy. Вторую Илон Маск назвал «самой умной в мире», а Grok 4 превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude 4 Opus.#новости #xai