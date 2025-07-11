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Таня Боброва
AI

xAI Илона Маска запланировала новый инвестраунд при оценке в $170-200 млрд — FT

Раунд может стать третьей крупной сделкой компании за два месяца.

  • По словам источников Financial Times, близких к переговорам, xAI Илона Маска готовится привлечь новые инвестиции. Три собеседника газеты утверждают, что компания нацелена на оценку в диапазоне от $170 млрд до $200 млрд.
  • Но пока сделка только обсуждается, и детали могут измениться. По словам источников, в ней может принять участие Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). xAI не ответила на запрос, PIF отказался от комментариев.
  • В случае завершения сделка станет третьей крупной продажей акций компании за два месяца, отмечает издание. В июне 2025 года xAI, как писала FT, продала бумаги на $300 млн в ходе вторичного размещения, в июле — продала долговые бумаги на $5 млрд и привлекла $5 млрд инвестиций.
  • Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В мае 2024 года компания привлекла $6 млрд с оценкой до инвестиций в $18 млрд. В марте 2025-го Маск заявил, что xAI купил X в сделке с акциями: общая оценка ИИ-стартапа составила $80 млрд, а соцсети — $33 млрд.
  • В июле 2025-го стартап выпустил две версии «рассуждающей» модели — Grok 4 и мультиагентную Grok Heavy. Вторую Маск назвал «самой умной в мире», а Grok 4 превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude 4 Opus.
Источник: Hans Lucas / AFP / Getty Images 
Источник: Hans Lucas / AFP / Getty Images 

#новости #xai

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