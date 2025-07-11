xAI Илона Маска запланировала новый инвестраунд при оценке в $170-200 млрд — FT

Раунд может стать третьей крупной сделкой компании за два месяца.По словам источников Financial Times, близких к переговорам, xAI Илона Маска готовится привлечь новые инвестиции. Три собеседника газеты утверждают, что компания нацелена на оценку в диапазоне от $170 млрд до $200 млрд.Но пока сделка только обсуждается, и детали могут измениться. По словам источников, в ней может принять участие Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). xAI не ответила на запрос, PIF отказался от комментариев.В случае завершения сделка станет третьей крупной продажей акций компании за два месяца, отмечает издание. В июне 2025 года xAI, как писала FT, продала бумаги на $300 млн в ходе вторичного размещения, в июле — продала долговые бумаги на $5 млрд и привлекла $5 млрд инвестиций.Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В мае 2024 года компания привлекла $6 млрд с оценкой до инвестиций в $18 млрд. В марте 2025-го Маск заявил, что xAI купил X в сделке с акциями: общая оценка ИИ-стартапа составила $80 млрд, а соцсети — $33 млрд.В июле 2025-го стартап выпустил две версии «рассуждающей» модели — Grok 4 и мультиагентную Grok Heavy. Вторую Маск назвал «самой умной в мире», а Grok 4 превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude 4 Opus.Источник: Hans Lucas / AFP / Getty Images #новости #xai