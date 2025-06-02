xAI Илона Маска запланировала продать акции при оценке в $113 млрд — FT

О той же оценке предприниматель говорил в марте 2025 года, когда заявил о продаже X своему ИИ-стартапу.В ходе сделки сотрудники смогут продать акции новым инвесторам на общую сумму $300 млн, рассказали источники Financial Times. В xAI отказались от комментариев.Оценка соответствует той, о которой говорил Илон Маск в марте 2025 года, отмечает газета. Тогда предприниматель заявил, что xAI купил X в сделке с акциями: общая оценка ИИ-стартапа составила $80 млрд, а соцсети — $33 млрд. По данным Bloomberg, объединённая компания получила название xAI Holdings.По словам одного из собеседников FT, после вторичного предложения акций компания планирует более крупный инвестраунд. В апреле 2025-го источники Bloomberg говорили, что xAI Holdings запланировал привлечь около $20 млрд при оценке в $120 млрд.Сделка произошла после того, как Маск отошёл от курирования DOGE — Департамента эффективности правительства США. Накануне перед этим предприниматель заявил, что должен быть «предельно сосредоточен» на X/xAI и Tesla.Источник: Hans Lucas / AFP / Getty Images#новости #xai