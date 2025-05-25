«Возвращаемся к ночёвкам в конференц-залах и на заводах»: Илон Маск заявил о планах работать круглосуточно после сбоев у X

Накануне на проблемы в работе соцсети пожаловались несколько тысяч человек.24 мая 2025 года у X произошёл сбой — на проблемы в работе соцсети пожаловались несколько тысяч человек в США и других странах. Это второй сбой за неделю, отмечает CNBC, — первый, но не такой крупный, был 22 мая. Проблемы возникли после того, как в дата-центре в Орегоне произошёл пожар, писало Wired.Владелец X Илон Маск написал после сбоев, что проблемы «на этой неделе» свидетельствуют о необходимости «внести существенные операционные улучшения».Он добавил, что должен быть «предельно сосредоточен» на X/xAI (предприниматель заявил о продаже X своему ИИ-стартапу xAI в марте 2025 года) и Tesla из-за внедрения критически важных технологий. Кроме того, на последней неделе мая 2025 года должен состояться запуск Starship.«Возвращаемся к работе 24 часа семь дней в неделю и ночёвкам в конференц-залах, серверных и производственных помещениях», — добавил Маск.Маска критикуют из-за работы с президентом США Дональдом Трампом в роли куратора DOGE — временного Департамента эффективности правительства США. Задача департамента — урезать бюджетные расходы, сворачивая ведомства, программы, а также сокращая госслужащих.Инвесторов Tesla, например, беспокоило, что Маск стал тратить большую часть своего времени на политику, а не управление компанией. Основатель заверил, что в будущем планирует тратить «гораздо меньше» времени на политические кампании.Источник: Shawn Thew / EPA / Bloomberg#новости #илонмаск