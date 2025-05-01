WSJ сообщила о поиске нового гендиректора для Tesla вместо Маска — предприниматель назвал статью ложью

Сама компания тоже отвергла информацию газеты.Источники The Wall Street Journal рассказали, что совет директоров Tesla обратился в несколько кадровых агентств, чтобы обсудить формальный процесс поиска нового гендиректора вместо Илона Маска.Замену якобы обсуждали «около месяца назад» на фоне падения акций автопроизводителя и критики инвесторов, обеспокоенных недостаточной вовлечённостью Маска в дела компании.Как отмечает издание, Tesla переживает непростой период — после того, как Маск стал тратить большую часть своего времени, помогая администрации президента США Дональда Трампа сокращать расходы бюджета. Предприниматель курирует работу DOGE — временного органа, задача которого урезать бюджетные расходы.Кроме того, продажи электромобилей падают: выручка Tesla от продажи автомобилей в 2024 году сократилась на 20%, до $14 млрд. Компания снизила цены, что сказалось на прибыли. Американские пошлины осложнили работу компании в Китае и сказались на цепочке поставок в США, пишет WSJ.По данным газеты, в начале 2024 года Маск якобы говорил одному из близких людей, что больше не хочет быть гендиректором Tesla, но обеспокоен отсутствием подходящего преемника. И жаловался: несмотря на владение 13% компании, последние семь лет он работал бесплатно.После публикации заявление сделала председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм. По её словам, это «абсолютная ложь». Гендиректор компании — Илон Маск, и совет директоров уверен в нём.Сам предприниматель тоже выступил: написал, что статья WSJ — «грубое нарушение этики» и «умышленная ложь». Он отметил, что газета не включила «недвусмысленное опровержение» от совета директоров Tesla.Источник: Andrew Harnik / Getty Images / CNN Business#новости #tesla