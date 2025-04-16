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Евгения Евсеева
Транспорт

Tesla решила не закупать в Китае запчасти для Cybercab и электрогрузовиков Semi из-за пошлин Трампа — Reuters

Это может помешать компании наладить их массовое производство, отмечает издание.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Tesla приостановила планы по закупке деталей для роботизированного такси Cybercab и электрогрузовиков Semi, пишет Reuters со ссылкой на источники.
  • Сколько продлится приостановка — неизвестно.
  • По словам источника, Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, когда президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 34% для Китая вдобавок к введённым до этого 20%. Но когда они выросли до 145% — это вынудило компанию отложить планы по импорту запчастей.
  • Semi выпускают с 2022 года, тогда же компания передала первые электрогрузовики заказчикам — всего 100 штук. Но массового производства нет. У Cybercab оно пока не налажено.
  • Получить детали Tesla должна была в течение нескольких месяцев: чтобы в октябре 2025 года запустить пробное производство, а в 2026-м — уже полноценное. Cybercab должны выпускать на заводе в Техасе, Semi — в Неваде.
  • Теперь это может помешать компании запустить массовое производство этих двух моделей, отмечает Reuters. Насколько сильной будет задержка — пока непонятно.
Евгения Евсеева
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Источник: DPA

#новости #китай #tesla

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