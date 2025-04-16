Tesla решила не закупать в Китае запчасти для Cybercab и электрогрузовиков Semi из-за пошлин Трампа — Reuters

Это может помешать компании наладить их массовое производство, отмечает издание. Источник: ReutersTesla приостановила планы по закупке деталей для роботизированного такси Cybercab и электрогрузовиков Semi, пишет Reuters со ссылкой на источники.Сколько продлится приостановка — неизвестно.По словам источника, Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, когда президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 34% для Китая вдобавок к введённым до этого 20%. Но когда они выросли до 145% — это вынудило компанию отложить планы по импорту запчастей.Semi выпускают с 2022 года, тогда же компания передала первые электрогрузовики заказчикам — всего 100 штук. Но массового производства нет. У Cybercab оно пока не налажено.Получить детали Tesla должна была в течение нескольких месяцев: чтобы в октябре 2025 года запустить пробное производство, а в 2026-м — уже полноценное. Cybercab должны выпускать на заводе в Техасе, Semi — в Неваде.Теперь это может помешать компании запустить массовое производство этих двух моделей, отмечает Reuters. Насколько сильной будет задержка — пока непонятно. Евгения ЕвсееваМнения14 апр«Всё равно через пару дней всё изменится»: глава DHL заявил об «усталости» бизнеса от тарифов Дональда Трампа По словам Тобиаса Мейера, которые приводит Bloomberg, компании и люди «устали» от постоянно меняющихся правил.#новости #китай #tesla